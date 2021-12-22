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إيمى سمير غانم فى ظهور جديد بجوار "بئر عذق" بالمدينة المنورة .. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة ايمى سمير غانم، فى ظهور جديد لها، عن وجودها بجوار "بئر عذق" المتواجد فى المدينة المنورة، خلال تواجدها فى لأداء مناسك العمرة.

ونشرت إيمى، الفيديو عبر ستورى حسابها على انستجرام، ظهرت خلال بجوار البئر، صحبتها بتعليق: "بئر عذق.. اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد".

سبق وظهرت الفنانة إيمى سمير غانم، فى أحدث ظهور لها داخل الحرم المكى، لإجراء مناسك العمرة، حيث شاركت متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو تظهر من خلاله وهى ترتدى الحجاب والعباءة السمراء من داخل الحرم المكى، لتكتفى بتوثيق اللحظة التى تعيشها، حيث ظهر فى الفيديو سجادة الصلاة التى تجلس عليها بالقرب من الكعبة المشرفة. لتحقق بذلك إحدى الأمنيات التى كانت تتمناها بعد وفاة والديها، حيث دعت الله أن يكتب لها أداء العمرة، وهو ما تحقق بالفعل.


إيمى سمير غانم

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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