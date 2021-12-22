شكرا لقرائتكم خبر عن برودة الطقس تُضعف إيرادات أفلام السينما وتسجل خلال يومين 279 ألف جنيه فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق شباك التذاكر للأفلام السينمائية المعروضة إيرادات ضئيلة خلال اليومين الماضيين، حيث بلغ إجمالى إيرادات جميع الأفلام المعروضة 279,159 ألف جنيه، ويعرض في السينمات عدة أفلام، وهى "عروستى" للفنان أحمد حاتم وجميلة عوض، وإخراج محمد بكير، وما زال يعرض فيلم "العارف" بطولة النجم أحمد عز، وإخراج أحمد علاء، كما يعرض أيضًا في نفس الوقت فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار، وإخراج بيتر ميمى، وفيلم "فرق خبرة" بطولة محمد الشرنوبى"، ويعرض أيضا فيلم "المحكمة" بطولة غادة عادل، ومجموعة من الفنانين.

كما يعرض فى السينمات فيلم "برا المنهج"، بطولة ماجد الكدوانى وإخراج عمرو سلامة، كما يعرض فيلم "ماكو" ناهد السباعى، نيكولا معوض، بسمة، منذر ريحانة، وإخراج محمد هشام.

يعرض أيضًا فيلم "الإنس والنمس"، بطولة النجم محمد هنيدى، واخراج شريف عرفة، ويعرض فيلم ريتسا بطولة محمود حميدة ، كما يعرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، ودينا الشربينى، إخراج احمد الجندى.