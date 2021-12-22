شكرا لقرائتكم خبر عن والد بريتني سبيرز يقدم دعوى لإلزام ابنته بمصاريف المحاماة فى قضية الوصاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم والد النجمة العالمية بريتني سبيرز التماسًا لهيئة المحكمة يطلب فيه خصم الرسوم القانونية وأتعاب المحاماة التي دفعها طوال فترة الوصاية، من أموال ابنته، وبحسب ما ورد في مستندات الدعوى التي تم تقديمها، قدم والد بريتني سبيرز التماسًا للحصول على تأكيد وتفويض وأمر من المحكمة بخصوص ممتلكات ابنته لدفع أتعاب المحامين الذين يشاركون في الإجراءات المتعلقة بإنهاء الوصاية.

وورد في حيثيات الالتماس المكون من 27 صفحة حسبما ذكر موقع variety.: "الدفع الفوري لحساب أتعاب محامي جيمي سبيرز ضروري لضمان إنهاء الوصاية ستتم بسرعة وكفاءة، للسماح لبريتني بالسيطرة على حياتها كما تشاء".

حصلت سبيرز على الضوء الأخضر لتنفيذ المستندات الشخصية لها لأول مرة منذ 13 عاماً تزامناً مع إجراءات انهاء الوصاية عليها التي تشهدها محاكم لوس أنجلوس الأمريكية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، القاضي قرر منح سلطة تنفيذ المستندات الشخصية للنجمة العالمية بريتني سبيرز على خلفية إجراءات إنهاء الوصاية، ونقل التقرير تصريحات القاضي التي قال فيها " لديها القدرة على فعل ما تريد القيام به"، وهو ما يعد أحدث نجاحات سبيرز في مسيرتها القضائية ضد والدها المستمرة منذ عدة سنوات.

ونقل التقرير تفاصيل اليوم الذي حضر فيه محامي سبيرز "ماثيو روزنغارت"، الذي حصل على الضوء الأخضر بعد المرافعة التي شهدتها محكمة لوس أنجلوس الأمريكية ، حيث تستمر إجراءات إنهاء الوصاية، والتي ستستمر لفترة طويلة.

وفي سياق آخر أعلنت سبيرز، مؤخراً عن انتهائها من تصوير فيلم جديد، سيطرح تحت اسم The Idol، الذى سيدور عن بعض لقطات من حياتها، مع ظهور بعض من عائلتها في العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".