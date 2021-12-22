شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد: تعايشت مع حالات توحد حقيقية بسبب شخصية "خديجة" فى "حلم حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت الفنانة الشابة مايان السيد فى العديد من الأدوار منذ ظهورها فى أول أدوارها مع النجم ياسر جلال فى مسلسل "ظل الرئيس"، حيث قدمت دور ابنته، واستطاعت أن تلفت الأنظار إليها فى وقت قصير، حيث خاضت السباق الرمضاني الماضى 2021، من خلال المشاركة في ثلاثة أعمال، هم "حرب أهلية"، مع النجمة يسرا و"لعبة نيوتن" أمام منى زكى و"هجمة مرتدة" مع النجم أحمد عز حتى وصلت للبطولة المطلقة من خلال حكاية ضمن قصص وحواديت مسلسل "إلا أنا" والتى تحمل عنوان "حلم حياتى".

وتواصل ”الخليج 365” مع الفنانة الشابة مايان السيد لكى تحكى تفاصيل مشاركتها فى أول بطولة لها، وسبب تحمسها للحكاية خاصة وأنها تحكى عن مرض التوحد، والحكاية تنتمى لنوعية الـ 10 حلقات، وقالت إنها سعيدة جداً بنجاح حكاية "حلم حياتى"، مشيرة إلى أن الشركة المنتجة تحدثت معها منذ عام وتحمست لها لصعوبة الدور، لافتة إلى انها تعشق قصص وحكايات "إلا أنا"، والشخصية جعلتها تذاكر وتعرف الكثير من المعلومات عن مرض التوحد من ذوى القدرات الخاصة.

وأكدت مايان السيد، أنها كان لديها معلومات بسيطة عن الدور قبل انطلاق التصوير، إلى أن قابلت مخرجة العمل ياسمين أحمد كامل في أول تعاون بينهما، موضحة إلى أنها تحبها جداً، وكانت تتابع حكاية "بدون ضمان"، ضمن قصص "إلا أنا"، وأخرجتها وقتها، بطولة الفنانة هنادى مهنا، مشيره إلى أنها عُرضت عليها تفاصيل الدور واتفقوا على اختيار اسم الشخصية "خديجة" والدلع "ديجا".

وأضافت مايان أن المخرجة ياسمين أحمد، ذهبت إلى أكثر من مركز خاص بالتوحد، مؤكدة أنها اكتشفت أن هناك أكثر من نوع من التوحد، وقالت، "أن خديجة زكية والتواصل البصرى لديها عالى جداً، ولكن التواصل الأجتماعى خفيف، وهناك دفئ في منزلها وقريبة جداً من أسرتها، والأهل والأسرة هم العامل الرئيسى في تقدم حالتها"، وعن سبب حبها للفنانة الكبيرة شادية هو انها كانت تشاهدها وتسمعها وهى صغيرة في السن.

وأوضحت مايان السيد، أنها استمرت في بروفات الشخصية وعملت عليها أسبوع كامل، وذهبت لشخصية حقيقية مصابة بالتوحد تدعى "ميريام علاء"، وعمرها 13 عاما، وتحدثت معها،وركزت في كل ملامحها، ولغة الجسد التي تتعامل بها مع الآخرين، وروت لها أنها تعرضت للتنمر، ومواقف كثيرة، لذلك تم نقلها من مدرسة لأخرى بسبب التنمر عليها.

وروت مايان السيد أن لديها صديق مقرب يدعى "مازن" لديه توحد أيضاً، وجلست معه أوقات كثيرة لكى تسمع منه، وتتعلم لغة الجسد وسألته كثير من الأسئلة حتى تكون جاهزة للشخصية التي تقدمها في حكاية "أمل حياتى"، مشيرة إلى أنها حبت التوحد وعاشت معه، وتأثرت بالشخصية جداً، ولابد من أن الناس تعرف معنى التوحد وتقدره، فهم شخصيات يتسمون بالطيبة ولا يعرفون الكدب والزيف والتأليف ونيتهم صادقة دائماً.

وعن المشاهد الصعبة التي عانت منها مايان السيد قالت، إن أي مجهود بذلته في هذا العمل كان بحب وبحماس والدافع الرئيسي هو أن نغير شيء في الواقع والمجتمع المصرى وكيفية التعامل مع مصابين التوحد، لذلك تحمست لكى تظهر خديجة بهذا الشكل، مشيرة إلى أن المخرجة ياسمين هي سبب نجاح العمل لأنها كانت مركزة في كل تفصيلة صغيرة وكبيرة في العمل، وكان لديها نفس شعورى وهو أن نقدم عمل لهؤلاء الأشخاص، ونحاول تغيير في المجتمع وتقديم رسالة هادفة، والجمهور يعرف من هم مصابى التوحد.

وعبرت مايان السيد عن سعادتها بنجاح القصة وتفاعل الجمهور مع الشخصية، وقالت: "التوحد من غير الأهل الشخص ميبقاش أحسن.. لكن بتشجيع الحالة تكون جيد وفى تقدم، ولم نخاطب فئة بعينها ولكن اختارنا هذا النوع حتى نقدم دراما.. وشخصية خديجة هي شخصية حقيقية من الواقع و"ميريام" هي العمود الفقرى للحكاية وشخصية "خديجة" من ضحك وهزار وبهجة".

وعن الشخصيات التي هنأتها بنجاح العمل قالت أن الفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة لقاء الخميسى ونور محمد وملك أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.

والحكاية من بطولة مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ايفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل وتناقش الحكاية فكرة التوحد، والأشخاص الذين يعانون من الوحدة، وتعرض حالياً على قنوات DMC.



مايان السيد



مايان السيد فى حلم حياتى