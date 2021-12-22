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إيمي سمير غانم أمام "بئر عذق" في المدينة المنورة (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها، مقطع فيديو لها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك خلال تواجدها في المملكة العربية لأداء مناسك العمرة.

وظهرت إيمي في الفيديو من أمام "بئر عذق" في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

كما ظهرت إيمي في الفيديو مرتدية "عباءة وحجاب"، والتزمت بارتداء "الكمامة" وفقًا للإجراءات الاحترازية لتجب الإصابة بفيروس .

يذكر أنه رحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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