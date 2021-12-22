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شهيرة تنشر صورا لتمثال محمود ياسين.. وتكشف موعد إزاحة الستار عنه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة شهيرة صورا لتمثال زوجها الفنان محمود ياسين، الذي يزاح عنه الستار غدًا في مدينة بورسعيد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك".

وعلقت شهيرة على الصورة: "غدا إزاحة الستار عن تمثال الفنان الكبير محمود ياسين، وقد اختارت بورسعيد هذا اليوم الذي هو عيدها القومي، عيد النصر على العدوان الثلاثي".

تابعت شهيرة: "وقد اختارت هذا اليوم تقديرا واحتراما لمشواره الفني الكبير غير أعماله الوطنية الكثيرة سينما ومسرح، وحبا وفخرا بابن مصر وابن بلدتهم".

وأضافت: "شكرا سيادة اللواء عادل الغضبان، وشكرا للفنان الكبير صانع التمثال د عصام درويش، وشكرا لصانع قاعدة التمثال د طارق نوفل، وشكرا لشعب بورسعيد الوفي".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، 14 أكتوبر 2020 عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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