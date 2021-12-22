شهيرة تنشر صورا لتمثال محمود ياسين.. وتكشف موعد إزاحة الستار عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة شهيرة صورا لتمثال زوجها الفنان محمود ياسين، الذي يزاح عنه الستار غدًا في مدينة بورسعيد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك".

وعلقت شهيرة على الصورة: "غدا إزاحة الستار عن تمثال الفنان الكبير محمود ياسين، وقد اختارت بورسعيد هذا اليوم الذي هو عيدها القومي، عيد النصر على العدوان الثلاثي".

تابعت شهيرة: "وقد اختارت هذا اليوم تقديرا واحتراما لمشواره الفني الكبير غير أعماله الوطنية الكثيرة سينما ومسرح، وحبا وفخرا بابن مصر وابن بلدتهم".

وأضافت: "شكرا سيادة اللواء عادل الغضبان، وشكرا للفنان الكبير صانع التمثال د عصام درويش، وشكرا لصانع قاعدة التمثال د طارق نوفل، وشكرا لشعب بورسعيد الوفي".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، 14 أكتوبر 2020 عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.