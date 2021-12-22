أحمد مالك وويجز وهدى المفتي في كواليس مسلسل "بيمبو" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج عمرو سلامة صورًا من كواليس مسلسل "بيمبو"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصور رفقة "سلامة" كل من الفنان أحمد مالك، المطرب ويجز، ملك الحسيني، هدى المفتي.

وعلق عمرو سلامة قائلا: "صور متفرقة من كواليس تصوير مسلسل بيمبو".

وأعلنت منصة "شاهد"، أمس الثلاثاء، انطلاق عرض الدراما الاجتماعية الشبابية المليئة بالمغامرات والصراعات مسلسل "بيمبو" من إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، على "شاهد VIP"، من "أعمال شاهد الأصلية".

مسلسل "بيمبو" يضم النجوم: أحمد مالك، هدى المفتي، ويجز، ملك الحسيني، سليمان عيد، ومجموعة من الضيوف منهم بيومي فؤاد، رزان مغربي، سينتيا خليفة وآخرين، تأليف محمد أديب، وشاركه في كتابة السيناريو والحوار كل من خالد خلة، منة فوزي، ريم الدسوقي وعبد العزيز النجار.