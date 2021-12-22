كريم قاسم مع ريهام حجاج في مسلسل "يوتيرن" رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ينافس النجم كريم قاسم في موسم مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل "يوتيرن" مع النجمة ريهام حجاج.

ويقدم "كريم" شخصية "خالد"، ومن المقرر أن ينطلق تصوير المسلسل قريبًا، بعد الانتهاء من جلسات التحضير للشخصية مع فريق العمل.

"يوتيرن" وهو التعاون الرمضاني الثاني الذي يجمع كريم قاسم بريهام حجاج، حيث تعاونا مسبقًا في مسلسل "لما كنا صغيرين".

ويشارك في مسلسل "يوتيرن" أيضا النجوم: توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمد كيلاني، وهشام عاشور، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج شركة العدل جروب.

وقدّم كريم قاسم مؤخرا حلقة "بحبك موت" وذلك ضمن حكايات مسلسل "المشهد الأخير" عبر منصة شاهد vip، مع الفنانة سلمى أبو ضيف.

وكان كريم قاسم شارك مؤخرًا في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نافس بفيلمه القصير "الحفرة" في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة.