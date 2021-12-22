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حمو بيكا: "هقفل كل قنواتي وهعتزل.. يا نجمة ياسمين صبري إحنا بنغرقوا" (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب المطرب الشعبي حمو بيكا، عن حزنه الشديد بسبب ضعف مشاهدات مهرجانه الأحدث "حملة وجراية".

وقال حمو في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "أنا عندي على اليوتيوب 5 مليون، اللي شوفوه بس 11 ألف، يبقى في مصيبة، يا عم مارك شوفلنا حل".

وتابع: "في لعنة في اليوتيوب، أنا ممكن أنزل الأغاني في الفيسبوك وأنسى اليوتيوب دا خالص، أنا ممكن أبطلها".

وأضاف: "الصينيين بيجيبوا ملايين على اليوتيوب علشان بيحبوا بعض، لكن إحنا هنا بنبص في رزق بعض".

وتابع: "عمر كمال راح يفتحلي استوديو، تبقى تروح تنام فيه بقى، وأحلى حاجة أخويا شاكوش افتتح كافيه".

وأكمل: "سيبوا عمر كمال في حاله، بكره هو كمان هيشحت".

وقال: "يا نجمة ياسمين صبري إحنا بنغرقوا، أنا مخي بيضيع، أنا هقفل كل قنواتي، وهعتزل".

وكان حمو بيكا قد أحيا حفلين غنائيين ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية ، وسط حضور حشد كبير من جمهوره.

من ناحية أخرى، أصدرت نقابة المهن الموسيقية الشهر الماضي قرارا بمنع 20 مطربا من مطربي المهرجانات، وكان من بينهم: حمو بيكا، حسن شاكوش، عنبة، كزبرة، حنجرة، وآخرون.

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