حمو بيكا: "هقفل كل قنواتي وهعتزل.. يا نجمة ياسمين صبري إحنا بنغرقوا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب المطرب الشعبي حمو بيكا، عن حزنه الشديد بسبب ضعف مشاهدات مهرجانه الأحدث "حملة وجراية".

وقال حمو في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "أنا عندي على اليوتيوب 5 مليون، اللي شوفوه بس 11 ألف، يبقى في مصيبة، يا عم مارك شوفلنا حل".

وتابع: "في لعنة في اليوتيوب، أنا ممكن أنزل الأغاني في الفيسبوك وأنسى اليوتيوب دا خالص، أنا ممكن أبطلها".

وأضاف: "الصينيين بيجيبوا ملايين على اليوتيوب علشان بيحبوا بعض، لكن إحنا هنا بنبص في رزق بعض".

وتابع: "عمر كمال راح يفتحلي استوديو، تبقى تروح تنام فيه بقى، وأحلى حاجة أخويا شاكوش افتتح كافيه".

وأكمل: "سيبوا عمر كمال في حاله، بكره هو كمان هيشحت".

وقال: "يا نجمة ياسمين صبري إحنا بنغرقوا، أنا مخي بيضيع، أنا هقفل كل قنواتي، وهعتزل".

وكان حمو بيكا قد أحيا حفلين غنائيين ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور حشد كبير من جمهوره.

من ناحية أخرى، أصدرت نقابة المهن الموسيقية الشهر الماضي قرارا بمنع 20 مطربا من مطربي المهرجانات، وكان من بينهم: حمو بيكا، حسن شاكوش، عنبة، كزبرة، حنجرة، وآخرون.