إحداهن سقطت أرضا وهذا ما حدث لبسنت شوقي.. مواقف محرجة للفنانات في المهرجانات 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عدد من نجمات الفن تعرضن لمواقف محرجة، خلال ظهورهن في المهرجات الفنية خلال عام 2021، سواء أكانت هذه المواقف تتعلق بملابسهن، أو تتعلق بسقوطهن على السجادة الحمراء وهن بكامل أناقتهن، وغيرها من المواقف المحرجة.

ومع قرب ختام العام الحالي 2021، وقرب استقبال العام الجديد 2022؛ يواصل "الخليج 365" نشر الملخصات الفنية لما حدث خلال العام 2021.

ونعرض لكم في هذا التقرير أبرز نجمات اللاتي تعرضن لمواقف محرجة في المهرجانات الفنية خلال عام 2021.

وإليكم هؤلاء في السطور التالية:

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نادية الجندي

الفنانة الكبيرة نادية الجندي سقطت على السجادة الحمراء خلال فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43.

منى زكي

تعرضت الفنانة منى زكي لموقف محرج على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حيث كادت أن تسقط بسبب فستانها.

لبلبة

تعرضت الفنانة لبلبة للسقوط على المسرح في مهرجان الجونة، بعد تكريم الفنان الراحل سمير غانم واستعراضها جزءا من أعماله.

ليلى علوي

تعرضت الفنانة ليلى علوي لموقف محرج بحفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت على السجادة الحمراء خلف الفنانة دينا الشربيني، كادت أن تسقط، إلا أن مساعديها أنقذوها.

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فيفي عبده

وتعرضت الفنانة فيفي عبده لموقف محرج أثناء دخولها على السجادة الحمراء، في افتتاح مهرجان القاهرة، بسبب فستانها الثقيل، فكادت بسببه أن تسقط على الأرض.

بسنت شوقي

تعرضت الفنانة بسنت شوقي، خلال فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة لموقف محرج بسبب فستانها، بصحبة زوجها محمد فراج، وهذا لأن الفستان أصبح يتطاير بسبب الهواء وكشف أجزاء من جسدها.