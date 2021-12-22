عثمان ديمبلي يحسم مستقبله مع برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - حسم الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم نادي برشلونة،م قراره بالبقاء في صفوف الفريق الكتالوني وعدم الرحيل خلال الميركاتو المقبل، رغم التقارير والشائعات التي طاردته الفترة الماضية بأنه قرر عدم تجديد تعاقده.

وينتهي تعاقد عثمان ديمبلي مع البارسا في 30 يونيو 2022، وسيحق له التفاوض بشكل رسمي مع أي نادٍ تمهيداً للانتقال إليه كوكيل حر في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونقلت الصحيفة تصريحات على لسان ماتيو بودمر، وهو أحد المقربين من ديمبلي، حيث قال: ”النجم الفرنسي يريد الاستمرار في نادي برشلونة، فهو يتماشى جيدًا مع النادي والمدرب الحالي تشافي هيرنانديز“.

وأكد التقرير أن ديمبلي يعتزم تجديد عقده مع برشلونة حتى عام 2024، رغم أنه لم يتوصل بعد لاتفاق مع الإدارة بشأن التمديد.

وتدخل برشلونة مؤخرا، ومنح ديمبلي مهلة أخيرة للرد على عرض تجديد عقده، حيث حدد النادي تاريخ 26 ديسمبر الجاري كآخر أجل وإذا لم يتلقَ برشلونة أي رد من وكيل ديمبلي خلال هذه المدة، فسوف يتخذ قراراً بشأنه.

ويعتقد برشلونة أن عرضه الجديد لا يرفض، ويحتوي على متغيرات بحسب الأهداف.

يذكر أن ديمبلي انضم إلى برشلونة قادمًا من بروسيا دورتموند، في صفقة بلغت قيمتها 135 مليون يورو في عام 2017.

ويتمتع ديمبلي باهتمام كبير من جانب أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام ونيوكاسل ويوفنتوس وبايرن ميونخ.

وكان ماتيو أليماني، المدير الرياضي في النادي الكتالوني، قد صرح مؤخرا لقناة النادي الرسمية: ”نتابع ملف ديمبلي منذ فترة ونسعى دائما للتوصل لاتفاق، لأنه يرغب في البقاء، وهذا يمنحنا الكثير من الثقة. نحن في لحظة حاسمة، ونأمل أن يتم حسم كل الأمور في نهاية العام“.

بينما أثنى تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة، على ديمبلي، قائلا إنه يمكن أن يصبح أفضل لاعب في العالم في مركزه، مضيفا: ”إنه لاعب مهم ولديه موهبة عظيمة. قلت هذا بالفعل، يمكنه أن يصبح أفضل لاعب في العالم في مركزه. الأمر متعلق به“.

وكان ديمبلي قد شارك في تعادل برشلونة مع إشبيلية، (1-1) في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في مباراة مؤجلة بالدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز السابع برصيد 28 نقطة من 18 مباراة وبفارق 15 نقطة عن غريمه ريال مدريد المتصدر. ولا يزال إشبيلية في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن القمة.