بعد إعلان خطوبتها .. رضوى خالد ” لوجي ” تتعرض للهجوم وتعلق : ” معندناش بنات تتباس في الخطوبة “

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 03:50 مساءً - كشفت الممثلة الشابة ” رضوى خالد ” الشهيرة بشخصية الطفلة ” لوجي ” في فيلم الدادة دودي في تصريحات لموقع ” في الفن ” عن تعرضها لهجوم وانتقادات بعد إعلان خبر خطوبتها .

حيث أشارت رضوى خالد إلى أنه بعد نشر شقيقها صورا له برفقتها لتهنئتها بالخطوبة والتي ظهر بها وهو يقبلها وظن البعض أنه خطيبها لتتلقى بعد ذلك عدد من التعليقات السلبية .

فقالت : ” في ناس حسبنت عليا وزعلت جدا لكن دا أخويا في النهاية ماعندناش بنات تتباس في الخطوبة ” .

وعلى الجانب الآخر أعربت رضوى خالد عن سعادتها بالتعليقات التي هنأتها على الخطوبة وتذكر الجمهور لها وعلقت على ذلك قائلة : ” لقيت الناس بتشير صوري وبتقول لوجي كبرت واتخطبت ” .

وعن سبب ابتعادها عن الفن قالت الممثلة رضوى خالد أن معظم الأدوار التي عرضت عليها خلال السنوات السابقة لم تكن تتناسب معها وأن محتواها كان جريئا للغاية مؤكدة على أنها تتمنى أن تعود بقوة إلى الفن .