شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تطرح أغنية جديدة "وبحلفلك" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب، أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "وبحلفلك"، عبر موقع يوتيوب وهى من كلمات محمد مصطفي ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر: محمد مجدي.

وتصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى الأيام الماضية، بعد أن أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب الانفصال بشكل رسمي بينهما، وأصبح كل منهما يسلك طريقًا لوحده من الناحية الخاصة ومن الناحية الفنية، كما أن الفنانة شيرين عبد الوهاب أثارت الجدل بشكل أكبر بعد ظهورها خلال حفلها بالإمارات وهى حليقة الشعر.

ونفذت الفنانة شيرين عبد الوهاب وعدها بالعودة سريعا، حيث طرحت منذ أيام أغنية جديدة بعنوان "خاصمت النوم"، لتكون أول أعمالها بعد انفصالها عن زوجها، وتعاونت خلال الأغنية مع الشاعر عمرو المصرى والملحن عمرو الشاذلى والموزع عمرو الخضرى.