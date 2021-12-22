شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان لـ دنيا سمير غانم: العالم به عدد قليل من الملائكة وأنتى نور بديع منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت وصلة الغزل بين النجمة القديرة شريهان والنجمة دنيا سمير غانم، مستمرة لليوم الثانى على التوالى، وبعد وصف شريهان لدنيا بأنها ملاك مصرى بديع، عادت مرة أخرى ووصفتها بأنها "نور جميل".

وأعادت شريهان، عبر ستورى حسابها على انستجرام، إشادة دنيا سمير غانم بها، التى قالت عنها إنها مثال الاجتهاد والسعادة والقوة، لترد قائلة: "هذا العالم به عدد قليل من الملائكة، وأنتى نور جميل بديع منهم يا دنيا".



شريهان

وسبق وأعربت النجمة دنيا سمير غانم، عن سعادتها الكبيرة بإشادة النجمة القديرة شريهان، التى وصفتها بأنها ابنة مصر الجميلة المحترمة الموهوبة جداً والملاك المصرى البديع.

وأعادت دنيا، نشر إشادة شريهان، عبر حسابها على تويتر، صحبتها بتعليق: "شكرا جدا يا مثال الاجتهاد والسعادة والقوة والموهبة اللى مفيش زيها.. بحبك أوى".

وكانت النجمة الكبيرة شريهان، وجهت رسالة حب ودعم للنجمة دنيا سمير غانم، عبر حسابها على تويتر، وكتبت شريهان، قائلة:" ربى يحميكى ويبارك فيكى يا حبيبتى يا ابنة مصر الجميلة المحترمة الموهوبة جداً ملاك مصرى بديع".

من ناحية أخرى، تعود النجمة دنيا سمير غانم لاستكمال أعمالها الفنية بعد فترة حداد طويلة على وفاة والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث من المقرر أن تعود لاستئناف تصوير فيلمها "تسليم أهالى" والذى صورت منه ما يقرب من 75%، ويشارك فى بطولته الفنانون بيومى فؤاد وهشام ماجد وآخرون، إخراج خالد الحلفاوى.