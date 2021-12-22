رشوان توفيق يتحدث عن رؤيته لدلال عبد العزيز في المنام

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - حل الفنان ” رشوان توفيق ” ضيفا مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة ON TV

وخلال اللقاء تحدث رشوان توفيق عن الفنان الراحل ” سمير غانم ” مشيدا به على المستوى الإنساني وزوجته الفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” .

وأشار رشوان توفيق إلى أنه كانت تجمعه بالفنانة دلال عبد العزيز علاقة باطنية على حد وصفه خاصة بعد رؤيته لها في رؤية منذ حوالي أربع أو خمس سنوات وكانت ترتدي فستانا باللون الأخضر .

وأضاف أنه أخبر الفنانة الراحلة ” رجاء الجداوي ” بتلك الرؤية والتي أخبرتها بدورها برؤية رشوان توفيق لها وبدأ كلا منهما في التواصل والحديث حول القرآن الكريم والبحث والتدبر به .

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