كتب امير فتحي في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - احتفل الفنان ” ماجد المصري ” بزفاف إبنته الكبري ” ماهيتاب ” من زوجته الأولى الفنانة ” منى إش إش ” على رجل الأعمال ” مصطفى القاضي ” .
وأقيم حفل الزفاف يوم أمس الثلاثاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة والذي شهد حضور عدد من نجوم الفن من بينهم : هالة صدقي وإلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى قمر والإعلامية بوسي شلبي .
بالإضافة إلى مصطفى قمر وحلمي عبد الباقي وميرهان حسين وحكيم والإعلامي طارق علام والإعلامي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن وغيرهم .. وأحيا الحفل الفنان ” تامر حسني ” .
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع بين ماجد المصري وإبنته ماهيتاب أثناء رقصهما على أنغام أغنية ” بحبك يا صاحبي ” للفنان ” أحمد سعد .
يذكر أن الفنان ماجد المصري كان قد أعلن منذ أيام عن عقد قران إبنته الذي تم في أجواء عائلية داخل منزله بحضور الأهل والأقارب .
كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المصري يحتفل بزفاف إبنته ” ماهيتاب ” ويرقص معها على أنغام بحبك يا صاحبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.