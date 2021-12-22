ماجد المصري يحتفل بزفاف إبنته ” ماهيتاب ” ويرقص معها على أنغام بحبك يا صاحبي

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - احتفل الفنان ” ماجد المصري ” بزفاف إبنته الكبري ” ماهيتاب ” من زوجته الأولى الفنانة ” منى إش إش ” على رجل الأعمال ” مصطفى القاضي ” .

وأقيم حفل الزفاف يوم أمس الثلاثاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة والذي شهد حضور عدد من نجوم الفن من بينهم : هالة صدقي وإلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى قمر والإعلامية بوسي شلبي .

بالإضافة إلى مصطفى قمر وحلمي عبد الباقي وميرهان حسين وحكيم والإعلامي طارق علام والإعلامي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن وغيرهم .. وأحيا الحفل الفنان ” تامر حسني ” .

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع بين ماجد المصري وإبنته ماهيتاب أثناء رقصهما على أنغام أغنية ” بحبك يا صاحبي ” للفنان ” أحمد سعد .

يذكر أن الفنان ماجد المصري كان قد أعلن منذ أيام عن عقد قران إبنته الذي تم في أجواء عائلية داخل منزله بحضور الأهل والأقارب .