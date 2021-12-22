أدهم نابلسي يكشف مصير أغانيه بعد قرار اعتزاله

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - أجرى الفنان الأردني ” أدهم نابلسي ” مداخلة هاتفية ببرنامج ” نبض البلد ” المذاع على قناة رؤيا الإخبارية والتي كشف من خلالها عن مصير أغانيه بعد قرار الاعتزال الذي أعلن عنه مؤخرا .

وأكد أدهم نابلسي في بداية حديثه على أنه لم يتحدث عن كون الفن حلالا أو حراما في الفيديو الذي نشره لإعلان اعتزاله وإنما تحدث عن أسبابه التي تخصه ودفعته إلى اتخاذ هذا القرار .

وأشار إلى أنه لم يرد على المهاجمين له بعد قراره باعتزال الغناء لاحترامه لحرية الرأي وأن لكل شخص حرية التعبير .

وعن مصير أغانيه قال أدهم نابلسي أنه محا تقريبا 10 أغنيات وباقي أغنياته سوف يتم محوها بعد انهائه لبعض الإجراءات .

وبسؤاله عن أن بذلك هل ستختفي كل أعماله من جميع المنصات .. أجاب قائلا : ” ما بتعرف، في هذا الزمن كل شيء بينزلوه الناس حتى لو محيته، حتى الشغلات اللي مسحتها الناس بتنزلها ” .

وتابع : ” بس يمكن يختفوا من عندي على القناة .. أكيد في عقود وأمور لازم الواحد يكون مرتب لها وتكون الأمور كلها واضحة وصريحة بس ما في عندي عقود للفترة القادمة ” .

وأضاف أدهم نابلسي متحدثا عن خططه في الفترة المقبلة وما ينوي تقديمه فقال : ” إن شاء الله راح يكون شيء جميل جدا وراح أكون على طبيعتي أكثر .. حابب بصراحة اعمل شيء الناس تتعرف على شخصيتي أكثر وفي نفس الوقت أكون بقدم شيء مفيد وإيجابي ” .