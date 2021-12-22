تيك توك سيزيح تطبيقات شهيرة.. توقعات بصعوده للمرتبة الثالثة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توقعت شركة إنسايدر إنتيلجينس أن يصبح تطبيق تيك توك ثالث أكبر منصة تواصل اجتماعي خلف فيسبوك وإنستغرام بعدد 755 مليون مستخدم نشط شهرياً في عام 2022، بعد أن شهدت نمواً بنسبة 59.8% في عام 2020، ثم 40.8% في عام 2021.

ووفقاً لأحدث بيانات من فيسبوك، فقد ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهرياً إلى 2.91 مليار بنسبة نمو 6% على أساس سنوي. ومؤخراً، سرب موظفو إنستغرام أن شبكتها قد تجاوزت 2 مليار مستخدم شهرياً، ارتفاعاً من 1 مليار مستخدم شهرياً تم الإبلاغ عنه في يونيو 2018.

ومع ذلك، تشير توقعات Insider Intelligence إلى توقعاتها لعام 2022، والتي تستخدم مجموعة مختلفة قليلاً من الحسابات. حيث تمتلك الشركة تعريفها الخاص للمستخدم النشط شهرياً والذي قد يختلف عن تعريف كل شركة تقوم بتحليلها. وعلى سبيل المثال، يحسب فقط المستخدمين الذين يسجلون الدخول مرة واحدة على الأقل شهرياً بشكل متسق خلال فترة سنة تقويمية، ويحاول استبعاد الحسابات المزيفة من تقديراته، وفقاً لما ذكره موقع “ياهوو فاينانس”.

ووفقاً لتقديرات الشركة، فإن عدد المستخدمين النشطين شهرياً سيصل إلى 2.1 مليار مستخدم في عام 2022، يليه إنستغرام مع 1.28 مليار مستخدم. ثم يتبعه تيك توك بـ 755 مليون مستخدم شهرياً، متقدماً على سناب شات وتويتر.

فيما أفادت شركة استخبارات التطبيقات Sensor Tower أن تطبيق الفيديو القصير تجاوز 2 مليار عملية تنزيل عبر متجر أبل، وغوغل بلاي في الربع الأول من عام 2020. فيما وجد تقرير منفصل من App Annie لاحقاً أن تيك توك شهدت نمواً بنسبة 325% في عام 2020، كما ارتفع معدل الوقت الشهري الذي يقضيه كل مستخدم على التطبيق بشكل أكبر كثيراً من أي تطبيق أخر، بلغ النمو 65% في الولايات المتحدة فقط، متجاوزاً فيسبوك.

وفي يوليو 2021، أشار Sensor Tower إلى أن تيك توك بما في ذلك التطبيق الشقيق Douyin في الصين، أصبح أول تطبيق جوال غير تابع لـ فيسبوك (خارج الألعاب) يصل إلى 3 مليارات عملية تنزيل على مستوى العالم عبر App Store وGoogle Play، بينما تجاوز إنفاق المستهلكين عالمياً على تيك توك 2.5 مليار دولار، ليضع التطبيق ضمن حفنة قليلة من التطبيقات التي وصلت إلى هذا الإنجاز، مثل تيندر، ونتفليكس، ويوتيوب، وتينسنت فيديو.

بينما توقعت شركات أخرى أن تتجاوز قاعدة المستخدمين النشطين الشهرية لـ تيك توك ملياراً في عام 2021، فإن توقعات Insider Intelligence أكثر تحفظاً بعض الشيء بسبب منهجيتها. لكنها تتوقع أن يستمر التطبيق في النمو، بمعدل أبطأ بنسبة 15.1% في عام 2022.

نتيجة لنموها، ارتفعت أيضاً حصة تيك توك من إجمالي الوقت الذي يقضيه مستخدمو الشبكات الاجتماعية، حيث تتوقع إنسايدر إنتيليجينس أن يستحوذ تيك توك على 20% من أوقات المستخدمين بحلول عام 2024.