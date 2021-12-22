بعد تنحيهما.. هكذا يجني الأمير هاري وميغان ماركل أموالهما؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، قد قررا اتباع خطة جديدة في بداية 2022، تتمثل في الاعتماد على نفسيهما من أجل جني الأموال، بعيداً عن العائلة المالكة في بريطانيا.

فبعد تنحي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من منصبيهما في العائلة المالكة، بات لديهما عدد كبير من الأشياء التي يمكن أن تجعلهما يعودان إلى وسائل التواصل الاجتماعي من جديد.

ووفقاً لمصدر ملكي، قد يسعى دوق ودوقة ساسكس إلى “التحكم في التعامل مع حساباتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبح حسابهما الملكي على موقع إنستغرام غير نشط منذ مارس 2020، منذ انتقالهما للعيش في الولايات المتحدة”.

وقال المعلق نيل شون، متحدثاً على قناته على “يوتيوب”: “تركز هذه القصة تحديداً، في النهاية، على حقيقة أن هاري وميغان يستعدان، كما يُزعم، لعام 2022 المزدحم بالعديد من الأعمال الخاصة بهما”.

وأشار إلى أن إحدى الأفكار التي يبحثان عنها، هي التأكد من ترك بصمتهما في العالم، من خلال وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، و”هذه هي الطريقة التي يكسبان بها أموالهما الآن”.

وتابع: “لكن المثير للاهتمام هو كيف يجنيان أموالهما، وكيف يتركان بصمتهما.. الآن، ما أجده مثيراً للاهتمام بالنسبة لهما، إذا كنت تتذكر بضعة أشهر قبل الآن، فقد قررا ترك وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالا إنه مكان ضار ومليء بالسموم”.

وسبق أن قال الأمير هاري لموقع “Fast Company”، في مقابلة له: “سنعيد زيارة وسائل التواصل الاجتماعي، عندما يكون ذلك مناسباً لنا، ربما عندما نرى التزامات ذات مغزى أكبر للتغيير أو الإصلاح”.

وأضاف، أيضاً، أنه وماركل يريدان أن يكونا جزءاً من “التجربة الإنسانية”، وليس “التجربة البشرية”، حيث حث مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على التوقف عن “التمرير اللامتناهي”، وبدلاً من ذلك “التحقق من صحة المصدر، والبحث في المعلومات بشكل دقيق”.