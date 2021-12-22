بعد تحريرها من وصاية والدها.. هذا ما تسعى إليه بريتني سبيرز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد المغنية الأميركية، بريتني سبيرز، لبدء صفحة جديدة في حياتها، بعد الأزمة التي عانتها في الفترة الأخيرة، نتيجة وصاية والدها عليها، وتحكمه في أموالها، فضلاً عن انفصالها عن المطرب جاستن تيمبرليك.

ويبدو أن البداية الجديدة، التي تتجه إليها المطربة الأميركية، لن تقف على الجوانب النفسية أو المهنية فقط؛ لكن ستمتد كذلك إلى مظهرها الخارجي.

وكشفت بريتني أنها قررت أن تخوض رحلة شاقة لإنقاص وزنها، والعودة إلى رشاقتها المعهودة من جديد؛ حيث أكدت أنها تمكنت من التخلص من 4 أرطال من وزنها.

ودونت سبيرز منشوراً، عبر حسابها في “إنستغرام”؛ رصدت من خلاله تفاصيل رحلتها الشاقة؛ وإصرارها على الوصول لهدفها المنشود.

وقالت بريتني سبيرز، التي شاركت صورها المذهلة: “صدق أو لا تصدق أن الشمس جاءت في منزلي، خلال عطلة نهاية الأسبوع!!! بعد كل التقلبات والمنعطفات، أردت استعراض بنطالي الجينز الضيق الجديد، وجسدي أصبح أصغر بمقدار 4 أرطال!”.

وتابعت: “كان من الصعب فقدان هذا الوزن، ومن يدري ما إذا كنت سأستعيده ومتى سأستعيده، لذا ها هي اللحظة التي أخذتها من نفسي!! الوقت ليس حقيقياً، لذا لا تنسَ إشعال النار في ساعتك يوم الأحد، بعد كل شيء، إنه عيد الميلاد!!! لا تشعل النار في ساعتك بالفعل”.

وفي الوقت نفسه، قالت بريتني بمنشور آخر على “إنستغرام”، شاركت فيه نفس الصور: “لم يلتقط مصور صورة لي، منذ ما يقرب من 4 سنوات”.

على جانب آخر؛ تستعد بريتني سبيرز لزواجها من سام أصغري، حيث بدأت التخطيط لحفل الزفاف، على الرغم من أنها لم تعلن موعده.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد كشف مصدر مقرب من بريتني سبيرز أنها، حتى الآن، لا تنوي دعوة عائلتها لحفل زفافها.

وأضاف المصدر: “لا يسع بريتني الانتظار لتتزوج سام وتبدأ حياتها حقاً، فهي سعيدة جداً لأنها تتمكن أخيراً من اتخاذ هذه القرارات”.