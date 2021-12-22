“عالحد”.. سلافة معمار تدخل دراما الرعب النفسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضمت النجمة السورية، سلافة معمار، إلى قائمة النجوم الذين شاهدهم الجمهور من خلال المسلسلات القصيرة (العشارية)، التي باتت تعرض طوال عام 2021 على المنصات الإلكترونية، حيث يعرض لسلافة مسلسل جديد بعنوان “عالحد”، مع مطلع يناير من العام المقبل.

وشاركت معمار مقطع فيديو، عبر خاصية “ستوري” على حسابها في “إنستغرام”، ظهرت فيه وهي تسير في طريق ليأتي أحد ويلكمها من الخلف، لكن يتبين أن هذا المشهد بمثابة “كابوس”، حيث تظهر كأنها استيقظت ممسكة رقبتها، كما لو كانت تصارع الموت.

وتعيش سلافة معمار، من خلال مسلسلها الجديد “عالحد”، دراما الرعب النفسي، التي تجسدها لأول مرة في مشوارها الفني الحافل بالعديد من الأعمال، فيما يجري عرض المسلسل في 6 يناير المقبل، وسط تفاعل كبير بين الجمهور بشأن قصة العمل.

وتدور أحداث المسلسل في 12 حلقة، وسط أجواء من الرعب النفسي والتشويق، ويضم العمل بجانب سلافة معمار، النجمة القديرة صباح الجزائري، فيما كانت قد شاركت سلافة، صورة لها عبر حسابها في “إنستغرام”، وتركت تعليقاً قالت فيه: “أوقات بتضطر توصل عالحد”.

المسلسل من كتابة لانا الجندي والكاتبة السورية لبنى حداد، ويضم نجوماً من سوريا ولبنان تقودهم سلافة معمار، في مقدمتهم: صباح الجزائري، علي منيمنة، مروى خليل، رودريغ سليمان، أدمون حداد ونتالي فريحة.

ويدور المسلسل في إطار اجتماعي، بالإضافة إلى جانب تشويقي ورعب نفسي، ويتناول قضايا المجتمع، من توتر وضغوط نفسية يتعرض لها البعض، وصولاً إلى التغيرات جرَّاء فيروس كورونا والصعوبات الاقتصادية.