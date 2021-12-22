نضال الشافعي يكشف جديده الفني.. بعد تعافيه من أزمته الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري، نضال الشافعي، عن جديده الفني بعد تعافيه من أزمته الصحية، فقال إنه يواصل، حالياً، تصوير مسلسل “شارع 9″، الذي يستعرض حياة الناس الحقيقية في هذا الشارع الذي يحمل ذلك الرقم، مبيناً أن هذا يشبه مسلسل “ليالي الحلمية”، حيث يتعرض سكان الشارع لقضية ما، تجعلهم يسعون لحلها.

وأضاف الشافعي، في تصريحات صحفية، أنه يجسد خلال أحداثه شخصية “مهندس ديكور ومحامٍ في آنٍ”، منوهاً بأن كواليس العمل ممتعة للغاية، خاصةً أنه يجمعه بأصدقائه الفنانين، وتابع أنه من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وعقب بأنه على الصعيد السينمائي يحضر لفيلم جديد يحمل عنوان “ولاد زهرة”، بجانب تحضيره لعمل مسرحي جديد، سيتم الاستقرار على تفاصيله في الفترة المقبلة.

وأثنى نضال الشافعي على الجمهور الذي دعا له أثناء أزمته الصحية الأخيرة، لأنه السبب في شفائه، بعد الله، موضحاً أنه تعرض لذلك بسبب عصبيته الزائدة، ما جعله ينصح الجميع بعدم الضغط على أعصابهم، مردفاً: “الحمد لله حالتي استقرت وبحاول متعصبش تاني، لأن الدنيا مش مستاهلة نحرق دمنا على أي حاجة”.

واستطرد نضال الشافعي، قائلاً إن تجربته الغنائية مع الفنان محمد جمعة حدثت بالصدفة، مبيناً أنه أثناء تسجيل الأخير للأغنية كان يرافقه في الاستديو، وعرض عليه أن يشاركه الغناء فوافق، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يكرر تجربة الغناء مرة اخرى، لأنه أحب الفكرة كثيراً، بالإضافة إلى أن ردود الفعل على الأغنية كانت جيدة.

وأعرب نضال الشافعي عن استيائه من عدم دعوته لحضور المهرجانات السينمائية أو التلفزيونية، مؤكداً أنه يضع علامات استفهام كثيرة حول سبب عدم دعوته، مردفاً أن الفنان علي ربيع عبر عن نفس الموضوع، عندما قال أثناء الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، متابعاً: “المهرجان بيتعمل بقاله 43 سنة.. مش تدعونا”.

ومضى قائلاً إنه لم يتحدث في هذا الشأن من قبل، رغم أن البعض حرضه على كتابة منشورات تحتوي على نوعية: “أنا مش بلوغر أو يوتيوبر عشان تدعوني للمهرجان”، لأنه لا يحب أن يثير الجدل، مختتماً: “عيب لما أتكرم في دول عربية، وميتمش تكريمي في بلدي مصر، أو حتى يدعوني لحضور المهرجانات فقط”.