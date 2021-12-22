سيف نبيل في “اه ياني”.. نجاح كبير من الساعات الأولى!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجم العراقي سيف نبيل الجديدة “اه ياني” أكثر من مليوني ونصف مليون مشاهدة بعد يومين فقط من صدورها على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وحققت أغنية “اه ياني” رواجًا واسعًا إذ تداول روّاد الإنترنت بكثافة مقتطفات منها. وتصدّر فيديو الأغنية قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب” في العراق ولبنان وسوريا والأردن وعدد من البلدان العربية.

أغنية “اه ياني” باللهجة العراقية، من كلمات وألحان سيف نبيل وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ.

وحمل كليب أغنية “اه ياني” الذي أخرجه دان حداد نظرة إبداعية فريدة والعديد من المؤثرات البصرية في مشاهد إخراجية غربية تم تنفيذها بحرفية عالية لناحية التقطيع والكادرات.

وتلقى سيف نبيل العديد من التعليقات التي أثنى بها الجمهور على العمل، من خلال صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.