شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى: ما شفتش أقوى من الست المصرية وحقوقها لسه ناقصة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة لقاء الخميسى أن المجتمع المصرى مليء بقضايا المرأة التي من الممكن أن يتم تقديمها في الدراما التليفزيونية، وقالت: "طول الوقت الست المصرية غلبانة حتي لو صدرت للكل أنها قوية، فهى تقوم بذلك حتى تعيش هي وأبنائها، فالحياة فرضت على الست المصرية أنها تكون بمليون ايد ورجل وعقل فهى تقوم بتربية الأبناء وتشتغل وتأخذ بالها من جوزها وتحوش وغيره".

وأضافت لقاء خلال ندوة ”الخليج 365” أن المرأة بعد كل ذلك تأتى للبحث عن نفسها وسط كل هذا الضغط، ولا تجد نفسها، وذلك يقاس على كل الستات سواء التي تعيش في مستوى مرفه أو حتى التي تبيع في الشارع وتسترزق يعني الست اللي بتساعدنى في البيت ربنا يديها الصحة عندها ولدين كبار 21 و 23 سنة بيتصلوا عليها الساعة 5 الفجر ويطلبوا منها تشترى أكل وهي راجعة البيت".

وأكدت لقاء الخميسى على وجود رجال كثيرون كويسين جدا وأنها لا تعيب في الرجال بوجه عام، ولكن السيدات في مصر أقوياء وقالت: "أنا مشفتش فى حياتي أقوي من الست المصرية من عزيمة وشغل وصبر وبدون مقابل، ولذلك أقول أن الموضوعات الخاصة بالمرأة كثيرة ويمكن أن تكرح في العديد من الأعمال الدرامية".

وردت لقاء على سؤال أن معظم القوانين التي تغيرت لصالح المرأة، سواء بموافقتها على رغبة زوجها في الزواج من أخرى وأمور كثيرة جعلت المرأة تحصل على حقوقها كاملة، وقالت"لا لسه شوية على ما تاخد حقوقها كاملة"، فيما دخلت المنتجة مها سليم وتجدثت في هذا الأمر وقالت:" انت بتتكلم على شريحتنا احنا بس".



لقاء الخميسي

وأضافت مها سليم:"لسه بنات قاصرات يتزوجن لحد النهارده، ولسه فى قضايا الختان موجودة لحد النهاردة، ودي كلها قضايا لازم نتناقش فيها لسه في ست لما جوزها يتجوز عليها جوزها من حقه يطردها ف الشارع لأنها غير حاضنة

واحتفلت لقاء الخميسى بنجاح حدوتة "حتة من القمر" من مسلسل "زى القمر" فى ندوة ”الخليج 365” بحضور مؤلفة الحدوتة ميرنا الفقى ومنتجة العمل مها سليم، وشارك فى بطولتها محمد العمروسى، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.