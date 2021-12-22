شكرا لقرائتكم خبر عن إلا أنا حلم حياتي الحلقه 8.. مشهد مؤثر وحزين بين مايان السيد وشقيقتها سارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عرضت قناة dmc الحلقة الثامنة من حكاية "حلم حياتى" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا" بطولة الفنانة الشابة مايان السيد، واستعرضت الحلقة نقاشا حادا بين سارة شقيقة خديجة – مايان السيد، وذلك لأن عائلة خديجة تهتم بها، ولا تهتم بشقيقاتها، وهو ما يؤلمها للغاية، ولاقى تلك المشهد تفاعلا كبيرا من الجمهور لشدة الحزن والتأثر بين سارة ووالديها، وفى سياق آخر، واثناء بروفات خديجة في المسرح، حدثت مشادة بينها وبين على – يوسف عثمان، وبسبب تلك المشادة البسيطة قررت أن تغادر البروفة، حيث شعرت أن على لا يتحدث معها بشكل سليم.

الا انا حلم حياتي الحلقه 8

وقررت جديجة أن تتحدث مع على، وقالت له "ليه بتعاملنى وحش دلوقتى، مبقتش تعاملنى زى الأول، ليسألها على "انتى بتحبينى"؟.. لترد خديجة أنها تحبه كثيراً.

حكاية "حلم حياتى" كانت تحمل اسم "إنسان مميز" قبل تغييره، وهى بطولة مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ايفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

الا انا حلم حياتي الحلقه 8

الا انا حلم حياتي الحلقه 8