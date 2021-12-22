شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا عن ضعف عدد مشاهدات أغانيه: "هقفل كل قنواتى واعتزل الغناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن استيائه من هبوط عدد مشاهدات أغانيه علي حسابه "، قائلا في فيديو جديد له بموقع "فيس بوك:" لما انزل تراك على يوتيوب اللي عندي فيه 5 مليون متابع ويتشاف 11 ألف مرة كده يبقى في مصيبة يا عم مارك شوف لنا حل.. ممكن أسيب اليوتيوب وأنزل على فيس بوك.. أنا هقفل كل قنواتي واعتزل المهرجانات".



بيكا



حمو بيكا

وتابع :"الصينيين بيجيبوا 35 مليون مشاهدة في يوم عشان بيحبوا بعض احنا هنا بنبص لرزق الناس"، ساخرا :" أنا طالع أبلغ مارك رسالة انتوا كده كده معانا.. ناجحين انتوا معانا ساقطين انتوا معانا احنا كلنا في مركب واحدة".

كما رد حمو بيكا على تعليق من أحد متابعيه، والذي سخرمن مهنة الجزارة التي يتقنها مطرب المهرجانات منذ الصغر، والذي قال له: هات شوية خرفان وروح بيعهم، ليرد بيكا: مالها الجزارة مهنتي ومقدرش استغنى عنها هو أنت تطول تشتغل جزار.. أجدادي وأهلي كلهم شغالين المهنة دي".

ورد علي متابع آخرقائلا :"يارب تصرف اللي بصرفه أنا تعبان وميت وباخد حقنة بـ45 ألف جنيه خدوا فلوسي وأدوني صحتي.. صحتي كلها راحت بعد عملي في الوظيفة دي".

واختتم حمو بيكا حديثه مطالبًا متابعيه بمشاهدة أغنياته، قائلا :" مش عايزين تسمعوا كفاية إحنا بنسمعه، كده كده بنغني وبنزل أغاني.. ولو10 بس سمعوني هكمل ومش هوقف أنزل أغاني".