شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز بطل The Matrix يرفض وصفه بالملون بسبب أصوله الآسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع جاست جيرد، أن كيانو ريفز أن البالغ من العمر 57 عامًا ، يرفض وصفه بالشخص الملون، وذلك بسبب أصوله الأسيوية، حيث قال كيانو إن والده صيني من هاواي، وأنه يرى أن هويته الآسيوية جيدة ويحبها كونه نشأ علي تلك الهوية.

كيانو ريفز يلعب حاليا دور البطولة في الجزء الرابع من فيلم The Matrix Resurrections، وهو الفيلم الذي تباينت حوله ردود أفعال النقاد السينمائيين والصحفيين، ما بين الإشادة والانتقاد، حيث تسارع الكثيرين من النقاد والصحفيين على طرح آرائهم عن الفيلم عبر حساباتهم الشخصية بمنصات السوشيال ميديا.

ووفقًا لتقرير نشرته صحفية فاريتي، والتي ضمت فيه عدة آراء من بعض النقاد السينمائيين، حيث قالت الناقدة السينمائية كورتني هوارد، بأن انطباعها الأول عن الفيلم "رائع ومثير للرهبة، ومثير للعقل، وتتماشى إيقاعاته مع تراث الامتياز الذي يتمتع بشعبية كبيرة خلال العقدين الماضيين"، كما أشادت هوارد بالفيلم قائلة "طريقة الطرح مبتكرة و القصة الجديدة."

رغم مرور حوالي 19 عامًا على طرح الجزء الأخير من سلسلة أفلام الأكشن والخيال The Matrix للنجم العالمي كيانو ريفز، إلا أن الفيلم ما زال يتمتع بشهرة كبيرة جداً وسط الساحة السينمائية، لتحقيقه نقلة نوعية في بداية الألفية الثانية من حيث المعالجات البصرية والحبكة الخاصة بالمصفوفة، لتعود من جديد السلسلة بالملامح الأولى للجزء الرابع.