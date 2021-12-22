شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين باكية: كان عندى أمل دلال عبد العزيز تخف وترجع تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة الكبيرة ميرفت أمين خلال لقاءها لتلفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفي ورئيس قسم الفن عمرو صحصاح، عن أول لقاء جمعها بصديقتها الراحلة دلال عبد العزيز والمواقف التي حدثت بينهما و ذكرياتهم.

وقالت ميرفت أمين:" أعرف دلال عبد العزيز من قبل ما تتجوز وأول لقاء سوا كنا في أثينا وكنا بنعمل مسلسل سوا وكانت لسه جايه من البلد و طول عمرها محبوبة كده و ضحكتها حلوة وبتدى للمكان طاقة إيجابية ومن يومها وأنا معها خطوة بخطوة في قصة حبها لسميرغانم ودنيا اتولد على أيدى و إيمى أنا بعتبرهم أولادى".

وأضافت:" والناس في السفر بيبانوا أكتر وهى كانت حبوبة أوى وشاطرة جدا ومن يومها ممثلة كويسة، ولما تعبت كنت بزورها في المستشفى وكان عندى أمل ترجع لينا تانى وتخف وقولتلها إن شاء الله هتقومى و أجمدى كده".

واسترجعت ميرفت أمين ذكرياتها مع صديقة عمرها الراحلة دلال عبد العزيز، قائلة:" حبيبتى مكنتش بتحب المطبخ خالص و بعتت ليا مسج بتقولى الملوخية بتعمل إزاى وكنت بعمل حاجة قولتلها هكلمها بعدين وعاملت كارثة في المطبخ عاملت ملوخية لونها برتقالى واتصورت الكارثة دى".

وعن علاقتها بدنيا و إيمى، ردت ميرفت أمين:" علاقتنا خاصة جدا و بنكلم عالطول وبنتقابل كلنا وبروح ليهم و عالطول بيقولوا ليا يا ماما، وبنصحهم دائما لانهم بالنسبة ليا بناتى فعلا".