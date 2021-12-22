شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى مستمرة فى إبهار جمهورها على"تيك توك"..قلدت أحمد عز فى الرهينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت النجمة دينا الشربيني في إبهار جمهورها ومتابعيها بفيديوهات علي تطبيق "تيك توك" والتي شاركت جمهورها بأكثر من فيديو منه عبرحسابها، وكان أخرها ما ظهرت به وهي تقلد دور الفنان أحمد عز في فيلمه "الرهينة" خلال حديثه مع الفنان صلاح عبد الله بأحد المشاهد الشهيرة بالفيلم، ولاقي الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي أكد علي موهبتها الكبيرة في التقليد وإتقان تطبيق الصوت مع الصورة المعتمد عليها عمل الفيديوهات علي تيك توك.



دينا الشربيني



دينا

وكانت الشربيني نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، فيديو جمعها مع الفنانة ياسمين رئيس، تقلدان به النجمة الراحلة سهير البابلي و النجمة إسعاد يونس في مسلسل "بكيزة وزغلول"، وعلقت على الفيديو الساخر: "متخلنيش أقول كلام عبيط".

وسبق أن شاركت الفنانة دينا الشربينى، متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو ساخر جديد يجمعها مع الفنان هشام ماجد، جسدا فيه أحد مشاهد الراحل فريد شوقى، حيث ظهرا وهما يتحدثان فى الهاتف سويا على طريقة فيديوهات التيك توك التى يستخدم فيها المستخدمون تحريك شفاههم لتتماشى مع طريقة الكلام.

من ناحية أخرى، تظهر الراقصة لورديانا فى أحداث مسلسل "آخر دور" بطولة دينا الشربينى، وتؤدى إحدى الفقرات الراقصة ضمن أحداث المسلسل الذى يدور فى إطار اجتماعى تشويقى مليء بالغموض، ومن المقرر أن يُعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية، ويضم 12 حلقة فقط، من تأليف وسام صبرى، إخراج حسين المنباوى.

وتتورط "دينا" ضمن أحداث مسلسل "آخر دور" فى قضية قتل، لكن المحكمة تحكم لها بالبراءة، بعدما تشهد أحداث الحلقة الأولى من العمل مقتل الفنانة ثراء جبيل.

مسلسل "آخر دور" بطولة دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف، وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوى.