شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تساند برادلي كوبر بعد عرض فيلمه Nightmare Alley والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن علاقة الصداقة القوية بين النجمين ليدي جاجا وبرادلي كوبر انتقلت الي السوشيال ميديا، حيث حثت ليدي جاجا متابعيها الذهاب لمشاهدة فيلم كوبر الجديد Nightmare Alley، وذلك بعد عرض الفيلم الأول محققا 3 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.



ليدي جاجا وبرادلي كوبر



ليدي جاجا

وكانت قد طرحت شركة Searchlight Pictures فيديو ترويجى جديد لفيلم الممثل العالمى برادلى كوبر الجديد، الذى سيطرح تحت اسم Nightmare Alley، واحتوى الفيديو الترويجي الذى وصلت مدته إلى دقيقة و 50 ثانية، على مجموعة من اللقطات التشويقية الجديدة لأبطال الفيلم الجديد Nightmare Alley.

تدور أحداث فيلم Nightmare Alley في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتعاون شاب محتال طموح يمتلك القدرة على التلاعب بالناس بذكائه ولبقاته في الحديث يدعي كارني، ويجسده برادلي كوبر، مع طبيبة نفسية وتجسدها كيت بلانشيت، حيث يخوض الثنائي مغامرة خطيرة من النصب والخداع.

فيلم الدراما الجديد Nightmare Alley، من بطولة برادلي كوبر، وكيت بلانشيت، وروني مارا و بول أندرسون، وويليم دافو ورون بيرلمان وتوني كوليت.

برادلي كوبر لم يكن المرشح الأول للفيلم، حيث تم ترشيح النجم العالمي ليوناردو دي كابريو في فيلم "Nightmare Alley"، لكن كوبر البالغ من العمر 44 عاما حل محل دي كابريو الذي كان المرشح الأول لأداء دور البطولة.