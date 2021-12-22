شكرا لقرائتكم خبر عن تحول إلي كارثة صحية .. إصابة 100 شخص بفيروس كورونا فى حفل تايلور سويفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن حفل النجمة العالمية تايلور سويفت تسبب في كثيرمن المتاعب، حيث ثبت أن ما يقرب من 100 شخص حضروا حفلها الأخيرأصيبوا بـ COVID-19.، وحسب موقعfoxnews قال مسؤولون في أستراليا إن المعجبين الذين تجمعوا في "On Repeat: Taylor Swift Red Party" احتفالًا بإعادة إطلاق ألبوم​​ "Red" طُلب منهم الآن عزل بعد اكتشاف ما لا يقل عن 97 حالة.



تايلور سويفت

وفي تحذير للصحة العامة ، عينت New South Wales Health مسرح مترو في سيدني كمكان جديد مثير للقلق بعد حفل تايلور سويفت الذي أٌقيم هناك .

وحضر نحو 600 شخص حفل إعادة إصدار الالبوم الذي اصدر عام 2012، بمسرح سيدني مترو في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، بدون حضور المغنية وكاتبة أغاني البوب الريفية.

وجاء في بيان نشرته هيئة الصحة العام في ولاية نيو ساوث ويلز "كل من حضر حفل الاستماع لألبوم تايلور سويفت في مسرح سيدني مترو في 10 ديسمبر الجاري يُعتبر مخالطاً لمصاب بفيروس كورونا، وعليه التوجه لإجراء فحص الفيروس وعزل نفسه لمدة 7 أيام على الأقل".

ونوه البيان إلى أن بعض الحالات التي تأكدت إصابتها بعدوى كورونا بعد المشاركة في الحفل يشتبه في ارتباط حالاتها بمتحور أوميكرون الجديد.

وكان دخول العديد من جمهور الحفل إلى المسرح قد تم عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع، ما سهل على السلطات الصحية في جنوب أستراليا الوصول إليهم، وحذر بيان هيئة الصحة في نيو ساوث ويلز من عقوبة عدم الامتثال لتوجيهات العزل والخضوع للاختبارات الصحية والحجر الصحي، منوهاً إلى رفع الغرامة على الأفراد من 1000 دولار إلى 5000 آلاف دولار، ومن 5000 آلاف دولار على الشركات إلى 10,000 دولار.

وحسب ما ذكر التقرير ولاية نيو ساوث ويلز سجلت 1742 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس الماضي، في أكبر معدل ارتفاع يومي للعدوى منذ بداية الوباء، بينما وصل عدد الإصابات بمتحور أوميكرون الجديد إلى 12 إصابة.