شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيف باينا يكشف سبب عدم استخدامه لاسم والده أرنولد شوارزنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف جوزيف باينا، نجل أرنولد شوارزنيجر عن سبب عدم استخدامه اسم والده، وذلك خلال مقابلة مع E!، حيث قال إنه يريد أن يبني نفسه بنفسه ويشكل مسيرته المهنية في التمثيل ومجال العقارات، مضيفا أن والده له تأثير كبير في حياته ومهنته، خاصة وأنه سبب عمله في مجال التمثيل واللياقة البدنية، لكنه يضع في أولوياته أن يبني نفسه.

جوزيف باينا يحاول جاهداً إعادة أمجاد والده النجم الكبير ارنولد شوارزنيجر فى مجال كمال الأجسام، وذلك بعدما قام خلال الفترة الأخيرة بتقليد حركات لوالده بعد فترة من الغياب، حيث سبق وفاجأ متابعيه على السوشيال ميديا العام الماضى، حينما نشر أكثر من صورة له ذكرت الجميع بوالده حينما كان فى سنه، وهو ما حصل بالفعل مؤخراً مع صور جديدة نشرها دفعت موقع ديلى ميل وغيرها من المواقع لتسليط الضوء على الابن مؤكدة أنه بات يشبه أباه إلى حد كبير.

واشتهر بانيا فى وقت سابق عبر حساباته الشخصية فى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بتقليد حركات والده الشهيرة، فنشر مؤخراً صورة يقلد فيها صورة والده الشهيرة التى تحولت لأيقونة والتى التقطها عام 1976 بعد تتويجه باللقب السادس لمستر أوليمبيا عام 1975.

ولم يكتف جوزيف صاحب الـ 21 عاما بتقليد الصورة بارتدائه نفس الملابس ووقفته بنفس الطريقة، إذ قام بالتقاط الصورة فى نفس صالة التدريب التى التقط فيها والده صورته الشهيرة، قبل أن ينشرها لتحصد عشرات الآلاف من التعليقات.