خاص| هالة خليل: لهذا السبب اعتذرت عن إخراج "أحلام سعيدة" ليسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت شركة العدل جروب للإنتاج الفني عن تعاقدها مع المخرج عمرو عرفة لتولي إخراج مسلسل "أحلام سعيدة"، وهو من تأليف المخرجة هالة خليل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2022.

المخرجة هالة خليل في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، فسرت تعاقدها على تأليف المسلسل فقط، وعلقت قائلة: "ضيق الوقت كان السبب الرئيسي إني فضلت الاكتفاء بالكتابة، والاعتذار عن الإخراج، وخاصة إن المسلسل 30 حلقة".

المخرجة هالة خليل تم تكريمها مؤخرا في مهرجان القاهرة للفيلم القصير، وتأتي عودتها إلى الدراما التلفزيونية بعد 4 سنوات من إخراجها مسلسل "بالحجم العائلي"، الذي قام ببطولته الفنان يحيي الفخراني، بمشاركة الفنان الراحل جميل راتب، وميرفت أمين، ويسرا اللوزي، وأحمد مجدي، وغيرهم.

مسلسل "أحلام سعيدة" يجمع الفنانات يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، مع المخرج عمرو عرفة بعد 8 سنوات من إخراجه مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.