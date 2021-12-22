دينا تتصدر أحد بوسترات فيلم "مربع برمودا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت الفنانة الاستعراضية دينا، أحد بوسترات فيلم "مربع برمودا"، المقرر طرحه غدًا في دور السينما المصرية.

ونشرت دينا البوستر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مربع برمودا.. غدًا في دور العرض إن شاء الله".

فيلم "مربع برمودا" بطولة النجوم: مصطفى خاطر، عمرو عبدالجليل، روجينا، هنا شيحة، دينا، شيرين رضا، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد جمعة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت.

كما تواصل الفنانة دينا تصوير مشاهدها في مسلسل "نقل عام"، مع النجوم: محمود حميدة، سوسن بدر، ميرهان حسين، ونور النبوي وغيرهم، من إخراج عادل أديب، وكتابة ورشة مجموعة فنون مصر تحت إشراف السيناريست محمد إسماعيل أمين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي، من إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.