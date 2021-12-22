صورة| حمادة هلال وحكيم بنفس "البدلة".. والأخير: "رايحين المدرسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر المطرب حكيم صورة تجمعه بالمطرب حمادة هلال، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر الثنائي في الصورة مرتديا نفس "البدلة"، وعلق حكيم: "لما تبقى أنت وأخوك الصغير رايحين المدرسة باليونيفورم".
ومن جانبه علّق الفنان حمادة هلال قائلا: "أخويا الكبير وحبيبي الغالي المحترم".
وطرح المطرب حكيم أغنيته الجديدة "الجنة في الإمارات"، احتفالا بالعيد الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ديسمبر الجاري.
"الجنة في الإمارات" كتب كلماتها محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع طارق عبدالجابر وإخراج حسام الحسيني وإنتاج الشركة العالمية المملوكة للمهندس مصطفى إسماعيل.