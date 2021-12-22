دينا الشربيني تقلد أحمد عز: "بدور على شغل" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة دينا الشربيني، مقطع فيديو طريف عبر حسابها على موقع "تيك توك".

وظهرت دينا، في الفيديو وهي تقلد الفنان أحمد عز في فيلم "الرهينة"، حيث ظهرت وهي تحرك شفاهها لتتماشى مع حديث "عز" مع الفنان صلاح عبد الله ضمن أحداث الفيلم، حول بحثه عمل داخل مصر وأوكرانيا.

"الرهينة" من إنتاج عام 2006، ﺇﺧﺮاﺝ ساندرا نشأت، ﺗﺄﻟﻴﻒ نادر صلاح الدين ونبيل فاروق، بطولة النجوم: أحمد عز، ياسمين عبدالعزيز، نور اللبنانية، صلاح عبدالله، ماجد الكدواني، ومحمد شرف وغيرهم.

وتنتظر الفنانة دينا الشربيني عرض فيلمها "حامل اللقب" مع النجمين هشام ماجد ومحمد سلام، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، وخلال الأحداث تجمع قصة حب بين دينا الشربيني وهشام ماجد في إطار من الفانتازيا.