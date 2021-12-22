ماجد المصري يرقص مع ابنته في حفل زفافها على أغنية "بحبك يا صاحبي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان ماجد المصري، بزفاف ابنته الكبرى "ماهيتاب" على رجل الأعمال مصطفى القاضي، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أمس.

ونشر برنامج "Et بالعربي" بر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من حفل الزفاف، ظهر فيه ماجد المصري وهو يرقص مع ابنته على أنغام أغنية "بحبك يا صاحبي" للمطرب أحمد سعد.

وحرص عدد من نجوم الفن على مشاركة "المصري" فرحته بابنته، من بينهم: إلهام شاهين، ليلى علوي، هالة صدقي، الإعلامية بوسي شلبي، مصطفى قمر، حلمي عبدالباقي، والإعلامي طارق علام وغيرهم.

وكان الفنان ماجد المصري قد أعلن منذ أيام عقد قران ابنته، في أجواء عائلية داخل منزله، بحضور الأهل والأقارب.