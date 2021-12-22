هند صبري ترقص مع صديقاتها على أغنية "دورك جاي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت النجمة التونسية هند صبري، مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص مع صديقاتها.

"هند" نشرت الفيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلاله مع صديقاتها وهن يرقصن على أنغام أغنية "دورك جاي" لمطرب الراب ويجز.

ولاقي الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعي هند صبري، وبينهم النجوم: منى زكي، غادة عبد الرازق، حنان مطاوع، عباس أبو الحسن، إيناس عز الدين، هاجر الشرنوبي، نادية خيري، والمخرج رامي إمام وغيرهم.

وكانت الفنانة التونسية هند صبري، أدت مناسك العمرة خلال الأيام الأخيرة، ونشرت صورة لها عبر "إنستجرام"، من أمام الكعبة الشريفة.

وتنتظر الفنانة هند صبري عرض مسلسلها "البحث عن علا"، عبر شبكة "نتفليكس"، وهو مكوّن من 6 حلقات، بمشاركة النجوم: سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم خالد النبوي.