بعد صدمتها في طفلتها.. رقص نادين نسيب نجيم مع ابنتها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مقطعي فيديو ترقص فيهما مع ابنتها.

وعلّقت نادين قائلة: "عملتلي صف رقص اليوم.. وبس هاڤن تبلش ترقص زيحوا من الدرب بتبطل توقف وأكيد هيي أشطر مني.. يؤبرني قلبها ونعومتها الله يحميها يا رب".

وكانت النجمة نادين نسيب نجيم، نشرت مقطع فيديو لابنتها عبر "تيك توك، وظهرت الطفلة وهي ترقص بشكل احترافي، بينما بدت "نادين" من خلفها وهي في حالة صدمة مما تفعله الطفلة.

وعلّقت نادين على الفيديو قائلة: "أنا بس شفت بنتي عم ترقص جمدت مطرحي، ما صدقت عيوني، الله يحميكي حياتي".

يذكر أن أخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "صالون زهرة" والذي عُرض في أغسطس الماضي عبر منصة "شاهد"، من ﺇﺧﺮاﺝ جو بوعيد، وتأﻟﻴﻒ نادين جابر، وشاركها البطولة النجوم: معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، ونهلة عقل داوود وغيرهم.