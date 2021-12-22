راندا البحيري توجه نداء إلى وزير الرياضة: زي ما حاسبنا حسام البدري محاسبناش الأجنبي ليه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجهت الفنانة راندا البحيري، نداء إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن تعيين مدير فني مصري للمنتخب الوطني.

وكتبت راندا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "نداء إلى السيد وزير الشباب والرياضة وكل السادة المعنيين بالأمر.. سيادة رئيس جمهورية بلدي الحبيبة مصر كان خد قرار بتعيين مديرين فنيين مصريين وطنيين لمنتخب بلدنا.. وده كان قرار صائب مليون في المية.. وبالفعل تم تكليف الكابتن حسن شحاتة بعد إقالة الكابتن حسام البدري من منصبه ولكن فوجئنا جميعًا بكيروش، ومنعرفش إذا كان ده مطلب محمد صلاح أو غيره من داخل المنتخب، ولكن المهم أن اللي حصل في الآخر أن حد غريب وأجنبي هو اللي مسك".

أضافت: "نتائج كيروش وحشة جدا وزي ما حاسبنا كابتن حسام البدري وحاسبنا غيره معرفش محاسبناش الأجنبي ليه؟ خصوصا أن عندنا كفاءات وعندنا ناس أجدر وأحق.. هل معندناش في الـ١٠٠ مليون حد يمسك المنتخب؟ هل أنتوا مصدقين اللي بيتصدرلنا أن كابتن حسام حسن لو مسك المنتخب هيبقى عصبي؟ هو كان فيه حد عصبي قد الكابتن الجوهري أصلا؟ إحنا هنهزر؟ ولا جوزيه اللي كان عصبي في الأهلي وكان هو سبب أن عصام الحضري يمشي من كتر ما كان بيتعصب عليه؟ بعض الناس حاولوا يصدروا أن حسام حسن مينفعش علشان عصبي وده أي كلام".

تابعت: "عندنا كابتن عبد الحميد بسيوني رجل محترم ومخلص وبيحب بلده وشاطر جدا بطل السوبر أحسن راس حربة في كفر الشيخ، هداف الدوري المصري ٩٧ - ٩٨، فاز بـ٤ بطولات محلية وقارية، انضم لمنتخب مصر واتكرم من فيفا وحقق أرقام قياسية كتير، حط ٣ أجوال في ١١٧ ثانية مع منتخب في ماتش واحد.. مصر أمام ناميبيا.. اتنين من أصل ١٠٠ مليون يعني كمان فيه تاني.. إزاي محدش واخد باله أن عندنا كباتن مصر تفتخر بيهم.. ليه مُصرين على الأجانب؟ ليه؟".

واختتم منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مشاركته في بطولة كأس العرب، بالسقوط أمام قطر بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، والاكتفاء بالمركز الرابع.

ولعب المنتخب الوطني 6 مباريات خلال فعاليات بطولة كأس العرب التي استضافتها قطر في الفترة من 30 نوفمبر الماضي، حتى 18 ديسمبر الجاري، وفاز المنتخب 3 مباريات وتعادل في مباراة وسقط في مواجهتين، سجل 10 أهداف واستقبل 3 أهداف.