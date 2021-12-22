حنان ترك “في ورطة” بسبب صفحات مزورة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - منذ 7 ثواني

وجد العديد من الفنانين أنفسهم في مواقف محرجة بسبب صفحات مواقع التواصل المزورة، حيث لم يكتف صانعو الأخبار المزيفة بفبركة معلومات ونسبها إلى فنانين أو مشاهير، بل أطلقوا صفحات بأسماء هؤلاء، مما وضعهم في مآزق وصلت حد المحاكم.

وكانت أحدث القصص في هذا الإطار تصريحات منسوبة للفنانة المصرية حنان ترك، بشأن الاحتفال بالكريسماس، وهي التصريحات التي وضعت صاحبتها “في ورطة”، بلغت حد تقديم بلاغ ضدها لدى النائب العام في مصر.

بدأت الواقعة في صفحة على “فيسبوك” تحمل اسم الفنانة حنان ترك، وكتبت هذه الصفحة تدوينة ترفض فيها مظاهر الاحتفال بالكريسماس، أو شراء شجرة عيد الميلاد وغير ذلك من مظاهر الاحتفال.

وأثار الأمر ردود فعل غاضبة تجاهها، شارك فيها فنانون رفضوا تصريحات ترك خلال الأيام الأخيرة، كما قدمت إحدى المحاميات بلاغاً للنائب العام.

وردت ترك عبر حسابها الموثق على “تويتر” لتتبرأ من تلك التصريحات، وتقول إنها مسؤولة فقط عن ما ينشر على لسانها على صفحاتها الموثقة، وأنها سبقت وقد حذرت من صفحات تنتحل اسمها في وقت سابق، وأن تلك الصفحات لا تمت لها بصلة، وأنها قد تقدم ببلاغ لإدارة “فيسبوك”.

حنان ترك لم تكن الأول هذا العام في الوسط الفني ممن سقطوا في فخاخ الصفحات المزورة والتي وضعتهم “في ورطة” مع الجماهير، فقد سبقها آخرون هذا العام، من بينهم من عانوا من شائعات الاعتزال التي تنقلها تلك الصفحات.