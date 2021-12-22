كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الإفريقي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، موقعة الأهلي المصري والرجاء المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي، التي يستضيفها ملعب السد بقطر، مساء اليوم الأربعاء.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت المغرب.

ويخوض الفريق القاهري المباراة التي ستقام للمرة الرابعة في الدوحة وفقا لاتفاقية مبرمة بين الاتحادين الإفريقي والقطري، باعتباره بطلا لمسابقة دوري الأبطال في النسخة الأخيرة التي ظفر بها على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 3–0، فيما يدخلها الفريق المغربي بطلا لكأس الاتحاد التي توج بها على حساب شبيبة القبائل الجزائري 2–1.

واستقر المدير الفني للأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على تشكيلة “المارد الأحمر” في مواجهة الرجاء، حيث يميل لتثبيت غالبية عناصر التشكيلة التي شاركت في آخر مواجهات الفريق ببطولة الدوري، مع إحداث بعض التغييرات الطفيفة.

ومن المنتظر أن يبدأ موسيماني مباراة اليوم بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر بانون، وحمدي فتحي، وأيمن أشرف.

خط الوسط: علي معلول، وعمرو السولية، وأليو ديانغ، وأكرم توفيق.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، وبيرسي تاو، وحسين الشحات.

وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للرجاء، البلجيكي مارك فيلموتس، مباراة الأهلي بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: جمال حركاس، مروان هدهودي، عبد الإله مدكور، محمد أزريدة.

خط الوسط: عمر العرجون، فابريس نغوما، محسن متولي.

خط الهجوم: عبد الإله الحافيظي، حميد أحداد، ومحمود بنحليب.