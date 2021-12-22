أشرف زكي يتقدم ببلاغ ضد صاحبة الفيديو المسيء لفناني مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر يوم الثلاثاء ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة دينا حسين الشهيرة بدليلة.

واتهم أشرف زكي “دليلة” بالتشهير بجموع الفنانين وبمجال الفن عن طريق تصريحات أصدرتها خلال ظهورها في إحدى القنوات الفضائية.

وجاء في البلاغ أن المشكو في حقها ظهرت على إحدى القنوات وأصدرت تصريحات تسيئ لفناني ومنتجي مصر.

وأضاف أن الفنانة دينا تحدثت بطريقة مسيئة عن الفنانات المصريات وطريقة دخولهن الفن، بطرق غير مشروعة، وهو ما تسبب في ذعر واستياء جموع الفنانين.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية أن المشكو في حقها هدفها التربح والشهرة من وراء حديثها غير اللائق، علاوة على عدم انتسابها لنقابة المهن التمثيلية.

وطالبت النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الفنانة “دليلة”، وإحالتها للمحاكمة الجنائية لمحاكمتها فيما هو منسوب إليها من اتهامات.

وكان الاتحاد العام للنقابات الفنية (السينمائية والتمثيلية والموسيقية) -نيابة عن جموع فناني مصر- قد أبدى استنكاره وأسفه ورفضه التام للتصريحات غير اللائقة وغير المسئولة الواردة في أحد الفيديوهات المدسوسة لأهداف غير مهنية لمطربة أتاحت لها أحد القنوات وبصورة تتنافى ومبادئ العمل الاعلامي فرصة لاطلاق أحكام عامة دون براهين ودون وقائع ودون أدلة.