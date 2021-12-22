إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول ارتدائها الحجاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنانة إيمي سمير غانم قررت الرد على شائعة ارتدائها الحجاب بطريقة غير مباشرة، بعد انتشار صورتها بالحجاب أثناء أدائها العمرة، حيث نشرت صورة لها بدون حجاب من خلال خاصية الفيديوهات القصيرة على موقع انستجرام.

وانتشرت شائعة ارتداء ايمي الحجاب بعد ظهورها في اكثر من صورة وفيديو بالحجاب، اثناء تواجدها في مكة لأداء العمرة.

وكانت قد ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم، داخل الحرم المكي، لإجراء مناسك العمرة، حيث شاركت متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو تظهر من خلاله وهي ترتدي الحجاب والعباءة السمراء من داخل الحرم المكي، لتكتفي بتوثيق اللحظة التي تعيشها، حيث ظهر في الفيديو سجادة الصلاة التي تجلس عليها بالقرب من الكعبة المشرفة.



وفى وقت سابق، أدت ابنة النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، مناسك العمرة، لتحقق إحدى الأمنيات التى كانت تتمناها بعد وفاة والديها، حيث دعت الله أن يكتب لها أداء العمرة، وهو ما تحقق بالفعل.

ونشرت إيمى، عبر حسابها على “إنستجرام”، صورة لها بملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة، صحبتها بتعليق: “الحمد لله”، كما نشرت عبر ستوري حسابها على “إنستجرام”، فيديو قصيراً يظهر طواف المعتمرين حول الكعبة المشرفة.