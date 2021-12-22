إياد نصار يتلقى رسالة غامضة من منى زكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى الفنان إياد نصار رسالة غامضة من الفنانة منى زكي، أثارت عددًا كبيرًا من التساؤلات على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، صورة لإياد وعلقت عليها قائلة: “أنت بقيت أغرب حد ليا مع مرور السنين”.

وتساءل الكثيرون من المتابعين عن أسباب تلك الرسالة الغامضة والتي لا تحمل أي تفاصيل، ليتضح بعد ذلك أن هذه الرسالة تعد ترويجاً لفيلم جديد تقوم منى وإياد ببطولته ويحمل عنوان “أصحاب ولا أعز” والذي يتم تصويره الآن ومن المنتظر عرضه في كانون الثاني (يناير) المقبل.

من ناحية أخرى، يواصل الفنان إياد نصار، تصوير أحداث مسلسله الجديد “قانون العمل”، ويشاركه في بطولته كل من ريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، وإسلام إبراهيم، ورشة كتابة مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.

كما ينتظر إياد طرح فيلمه الجديد “الكاهن”، بدور العرض السينمائي يوم 28 من الشهر الجاري.