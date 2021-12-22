يشبه قصة حياتها.. روبي تتعاقد على فيلم سينمائي جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة المصرية روبي في لقاء مع برنامج MBCTrending، الذي يُذاع على قناة mbc4، عن قصة فيلمها الجديد مؤكدةً أنها تشبه قصة حياتها الشخصية.

وقالت روبي: “هي فكرة جديدة، أنا كمامي عندي مشكلة في غروب الماميز، أرد أقول إيه وأعمل إيه”. وأضافت: “الفيلم كان مهم بالنسبالي لإني عايشاه الأيام دي جوا غروب الماميز، وعشان كده حبيته”.

ومن المنتظر أن تبدأ روبي قريباً بتصوير مشاهدها في الفيلم ليُعرض في موسم الصيف المقبل.

من ناحية أخرى، انضمت روبي إلى مسلسل “جزيرة غمام” المقرر عرضه في رمضان 2022، وهو من بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

وعن مشاركتها في فيلم “العيل” إلى جانب الفنان أحمد حلمي، قالت روبي: “نجم كبير وأنا اتشرّفت طبعاً بالعمل معاه، وخدت من خبرته وبراقبه كتير في الشغل. تجربة حلوة مع مخرج عبقري زي محمد شاكر خضير”.

وينتمي فيلم “العيل” إلى نوعية الأعمال الكوميدية الساخرة، وحمل في السابق اسم “إكس”، ويشارك في بطولته: سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، وأحمد مالك، وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

وفي جانب آخر، يُعرض لروبي حالياً فيلم “برا المنهج”، الذي تدور أحداثه حول الطفل اليتيم “نور” (يؤدي دوره عمر شريف)، الذي يبلغ من العمر 13 عاماً، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه، ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز مختبئ من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما لخوض رحلة لاكتشاف الذات… والفيلم قصة وإخراج عمرو سلامة، سيناريو وحوار خالد دياب، وبطولة: ماجد الكدواني، روبي، شريف دسوقي، دنيا ماهر وعدد من ضيوف الشرف.