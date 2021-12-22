شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين: عملت لسنوات طويلة ولذلك أجد صعوبة في تقديم دور لم أقدمه من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة الكبيرة ميرفت أمين، ضيفة مع الكاتب الصحفي ورئيس قسم الفن عمرو صحصاح، على تليفزيون الخليج 365 وتحدثت عن تشجعها لتقديم حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا"، وآخر موقف لها مع النجم الراحل أحمد خليل

وقالت ميرفت أمين:" لما بتشتغل عدد سنين طويلة أوى عشان تلاقى فكرة جديدة أو دور جديد مبتبقاش سهلة لما يتعرض عليك حاجة بتقول عملت زيها زمان لسه عامل حاجة زيها قريب و لما اتعرض عليا الحكاية لقيتها جديدة بالنسبة ليا القصة عجبتنى جدا و الدور طبعا ومعظم حلقات إلا أنا بيناقش مشكلة الست دائما".

وتحدثت ميرفت أمين عن آخر موقف لها مع النجم الراحل أحمد خليل في حكاية " حكايتى مع الزمان"، قائلة:" خبر وفاته كان صدمة فظيعة ليا لأن إحنا كنا بصور في بيت وكنا قاعدين مستنين تصوير مشهد قولتله أستاذ أحمد مالك قالى أنا تعبان أوى قالتله عندك ايه قالى مش عارف بس أنا تعبان قولتله أعمل تحليل قالى ليه عندى كورونا قولتله لا بس الواحد لما يبقى تعبان ومش عارف من ايه بيعمل تحاليل".

وتابعت:" المهم أنه كان عنده مشهدين صعبين جدا في نفس اليوم وصمم أنه يكمله قبل ما يمشى وده كان أخر كواليس المسلسل اللى جمعتنا سوا تانى يوم سألت عليه قالت طلعت كورونا قلتله ريح قالى أنا كويس و بعت رسالة للمخرج وقاله أنا متشكر أوى أنى اشتغلت معاك وسعدت جدا بالتجرية و آسف ان عطلتكم في التصوير اليوم ده سمعت انه راح المستشفى وحصل اللى حصل واتوفى".