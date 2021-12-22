شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين تكشف عن الرسالة الأخيرة لـ أحمد خليل قبل وفاته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة الكبيرة ميرفت أمين خلال لقاءها لتلفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفي ورئيس قسم الفن عمرو صحصاح، إن وفاة الفنان أحمد خليل كانت صدمة فظيعة بالنسبة لها، وأنه قال لها أثناء تصوير مسلسل إلا أنا، "تعبان قوي ومش عارف مالي بس تعبان"، ونصحته بأن يذهب يجري تحاليل ليطمئن علي صحته ويومها كان لديه مشهدين صعبين جدا ورفض أن يذهب إلى بيته إلا بعد أن يصور المشهدين وبالفعل صورهم وذهب للمنزل وثاني يوم قال لها أنه أصيب بفيروس كورونا.

وأضافت ميرفت أمين أن أحمد خليل أرسل أيضا يوم وفاته رسالة إلى مخرج مسلسل إلا انا حكاية حكايتي مع الزمان أحمد حسن، وقال له أنا متشكر قوي وسعدت بالتجربة واسف اني سببت لكم أي عطلة في التصوير مؤكده أنها علمت يومها أنه ذهب إلى المستشفى وتوفي.



ميرفت أمين وعمرو صحصاح

حدوتة "حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكى، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والى، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال ومحد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج أحمد حسن.