شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صدمتها من رقص ابنتها .. نادين نسيب نجيم مع طفلتها ثنائى راقص باحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما أبدت استغرابها وصدمتها من رقص ابنتها، نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيديوهات وهي ترقص مع ابنتها من خلال موقع الانستجرام الخاص بها، وظهرت نادين ترقص بنفس حركات ابنتها.



نادين نسيب نجيم وابنتها

حيث علقت علي الفيديوهات قائلة :"عملتلي صف رقص اليوم وبس هاڤن تبلش ترقص زيحوا من الدرب بتبطل توقف وأكيد هيي اشطر مني يؤبرني قلبها و نعومتها الله يحميها يا رب ".

وكان قد تداول عدد من رواد الانستجرام مقطع فيديو تظهر خلاله ابنة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم وهي تقوم بحركات راقصة باحتراف، وبدت ابنة نادين ترقص بشكل احترافي على الموسيقى ونال الفيديو إعجاب محبي نجيم، في حين ظهرت نادين وهي في كامل استغرابها من حركات ابنتها شديدة الاحتراف، حيث كانت تقف نادين بعيدًا وهي تراقبها فتجاوبت مع رقص ابنتها بالتمايل، لكن نادين عبرت عن صدمتها في نهاية الفيديو من رقص ابنتها الاحترافي رغم صغر سنها.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا بشكل واسع مع مقطع الفيديو معتبرين بأن الطفلة تملك مواهب فنية كوالدتها، كما تغزلوا بجمالها الملفت مع ملامحها الطفولية.

وكانت قد حرصت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم علي توجيه رسالة دعم كامل لـ شيرين عبد الوهاب، وقالت في تصريحات تلفزيونية "أي شيء في الحياة يمكن تعويضة إلا الأولاد، لذا عليها أن تهتم ببناتها، وتهتم بصوتها اللي كلنا بنحبه ونحب أغانيها "، وأضافت نادين التي مرت بأزمة الطلاق من قبل " ما أحد ليه شغل بحياتها الخاصة او شعرها هي حرة احنا بنحترمها لانها نجمة لها صوت وليها البوماتها خليكي قوية ونحن معك ونحبك ومرحلة وتمر".