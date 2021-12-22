شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم وحمادة هلال فى صورة طريفة بنفس البدلة: أنت وأخوك الصغير باليونيفورم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم حكيم جمهوره ومتابعيه بصورة طريفة له مع النجم حمادة هلال، خلال حضورهما حفل زفاف أبنة الفنان ماجد المصري، وظهر حكيم وحمادة هلال في الصورة بنفس الإطلالة بجاكيت باللون الأحمر الداكن، وعلق حكيم علي الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :" لما تبقى انت واخوك الصغير ورايحين المدرسه باليونيفورم "، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه فور نشرها.



حكيم وحمادة هلال



حكيم وحمادة هلال



حكيم

و احتفل الفنان ماجد المصرى بحفل زفاف ابنته ماهى وذلك بأحد فنادق القاهرة بحضور العائلة وعدد من نجوم الفن، أبرزهم؛ حكيم ومصطفى قمر وحمادة هلال وإلهام شاهين وليلى علوى وهالة صدقي.

وكان النجم ماجد المصرى قد احتفل بعقد قران ابنته ماهى من زوجته الأولى منى إش إش، ونشر ماجد عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مجموعة صور من الاحتفال بكتب الكتاب فى منزل العروس، مصحوبة بتعليق: "تم بحمد الله كتب كتاب بنتى ماهى على مصطفى القاضى وعقبال عندكم جميعا ان شاء الله"، فيما حرص عدد كبير من متابعيه على تهنئته فور نشره الصور.

وقال الفنان ماجد المصرى، فى تصريحات تليفزيونية إن البنت بالنسبة للرجل شيء غالى جدا ويشعر بضعفها، متابعا: كنت أنظر لعين عريسها وأقول لى أنا أعطيت لك ابنتى، وأنا متأكد أنه سيصونها، وربنا يقدره عليها.

وتابع الفنان ماجد المصرى: عندما تتزوج ابنتى فهناك شيء بداخلى يتم إزاحته، فهو إحساس لا يشعر به غير الأب أو من لديه أولاد فقط.

وحول طلباته من العريس قبل الزفاف، قال الفنان ماجد المصرى: أنا راجل بسيط وبشترى راجل ومصطفى زوج ابنتى رجل محترم .